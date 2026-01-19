Preminula Senka Veletanlić

Adin Jusufović
Senka Veletanlić

Jugoslovenska glumica i pjevačica Senka Veletanlić preminula je danas u 89. godini života, nakon duge i teške bolesti.

Vijest o njenoj smrti saopštio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov, koji se od majke oprostio emotivnom porukom, naglasivši da je otišla mirno i dostojanstveno, onako kako je i živjela.

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu, a ostala je upamćena kao jedno od prepoznatljivih imena jugoslovenske muzičke scene. Karijeru je započela u horu KUD-a „Joža Vlahović“, s kojim je već kao mlada nastupala širom Evrope. Prve snimke za Radio Zagreb napravila je krajem pedesetih godina, iako je prethodno završila Ekonomski fakultet.

Širu popularnost stekla je početkom šezdesetih, posebno nastupom na Opatijskom festivalu, gdje se istakla elegancijom i snažnom interpretacijom. Ostala je zapamćena i po saradnji sa sestrom Biserom, s kojom je izvodila uspješne šlagere, kao i po koncertima koje je sa suprugom Zafirom Hadžimanovom priređivala u Beogradu.

Zanimljiv detalj iz njene karijere jeste da je bila jedna od prvih pjevačica čiji je koncert „lakih nota“ televizija prenosila uživo, kao i to da je njen sin Vasil Hadžimanov danas jedno od najznačajnijih imena regionalne džez scene.

pročitajte i ovo

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo Dragan Štavljanin, istaknuti novinar RSE

BiH

Poznat termin sahrane fra Franje Ninića

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo Branko Stuhli, ugledni Tuzlak i vlasnik restorana „Kod Stuhlija“

Dijaspora

Dženaza majci i bebi stradalim u teškoj nesreći u Njemačkoj sutra...

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo primarijus dr. Nenad Trifković

Istaknuto

Nikšić: Kada mi istekne mandat, odlazim u penziju

Magazin

Boje kose koje podmlađuju nakon 50: Nijanse koje osvježavaju lice i ten

BiH

Eurostat: U BiH 17,51 posto radnika ima niske plaće, u EU taj udio iznosi 15 posto

Magazin

Šta boje pasoša govore o državama: Svaka ima svoje značenje

Vijesti

Porezna uprava FBiH: Tehničke poteškoće na ePoreznoj

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]