Preminula Senka Veletanlić

Jugoslovenska glumica i pjevačica Senka Veletanlić preminula je danas u 89. godini života, nakon duge i teške bolesti.

Vijest o njenoj smrti saopštio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov, koji se od majke oprostio emotivnom porukom, naglasivši da je otišla mirno i dostojanstveno, onako kako je i živjela.

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu, a ostala je upamćena kao jedno od prepoznatljivih imena jugoslovenske muzičke scene. Karijeru je započela u horu KUD-a „Joža Vlahović“, s kojim je već kao mlada nastupala širom Evrope. Prve snimke za Radio Zagreb napravila je krajem pedesetih godina, iako je prethodno završila Ekonomski fakultet.

Širu popularnost stekla je početkom šezdesetih, posebno nastupom na Opatijskom festivalu, gdje se istakla elegancijom i snažnom interpretacijom. Ostala je zapamćena i po saradnji sa sestrom Biserom, s kojom je izvodila uspješne šlagere, kao i po koncertima koje je sa suprugom Zafirom Hadžimanovom priređivala u Beogradu.

Zanimljiv detalj iz njene karijere jeste da je bila jedna od prvih pjevačica čiji je koncert „lakih nota“ televizija prenosila uživo, kao i to da je njen sin Vasil Hadžimanov danas jedno od najznačajnijih imena regionalne džez scene.