Preminuo dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan

Jučer je preminuo je dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan, Sead (Ragib) Mahmutović u 68. godini života.

Sead Mahmutović rođen je 17. marta 1957. godine u Miričini, na području grada Gračanica. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, a za iskazanu hrabrost i doprinos odbrani zemlje odlikovan je najvećim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan. Ovo priznanje dodijeljeno mu je naredbom Štaba vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila 1996. godine.

Ostavio je iza sebe dubok trag među saborcima i u svojoj zajednici, gdje je bio poznat kao čovjek koji je kroz ratne godine pokazao izuzetnu hrabrost i predanost.

Dženaza Seadu Mahmutoviću klanjat će se u subotu, 10. januara 2026. godine, u 13 sati na Centralnom mezarju u Miričini, gradu Gračanica.