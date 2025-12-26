Preminuo Dragan Štavljanin, istaknuti novinar RSE

Dragan Štavljanin, dugogodišnji novinar i urednik Radija Slobodna Evropa te autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu u 62. godini života, nakon duge i teške bolesti.

Tokom bogate novinarske karijere ostavio je snažan profesionalni trag, prepoznatljiv po visokom nivou etike, principijelnosti i posvećenosti profesiji. Svoje znanje i iskustvo nesebično je dijelio s kolegama, doprinoseći kvalitetnom i kredibilnom novinarstvu na svim platformama Radija Slobodna Evropa.

Rođen u Čačku, novinarski put započeo je u Beogradu, dok je gotovo tri decenije živio i radio u Pragu. Pored profesionalne uloge, bio je suprug, otac troje djece, te kolega i prijatelj kojeg su mnogi smatrali nezamjenjivim.

Iz bolnice, u kojoj se suočavao s najtežom životnom borbom, kolegama je uputio poruku u kojoj je istakao da su profesionalne razlike unutar redakcije uvijek bile vođene isključivo težnjom ka boljem novinarstvu, a ne nacionalnim, vjerskim ili drugim podjelama, ocijenivši RSE kao rijetku oazu u podijeljenom svijetu.

Od radio-reportera do analitičara i pisca, Dragan Štavljanin je, kako ističu njegove kolege, do posljednjih dana ostao vrhunski i posvećen novinar.