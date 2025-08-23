Preminuo poznati banjalučki biznismen

Preminuo je poznati banjalučki biznismen Željko Vidaković, vlasnik lanca tržnih centara Centrum. Kako je saopšteno Vifaković je izgubio bitku s teškom i dugotrajnom bolešću.

Vidaković je svojim predanim radom i vizijom doveo kompaniju Centrum trade d.o.o. do statusa regionalnog lidera. Danas posluje u pet gradova s ukupno sedam poslovnih jedinica, a posebno se izdvojio retail park Centrum park u Gradišci. Vrijednost njegovih firmi procjenjuje se na nekoliko stotina miliona KM, dok je prošle godine kompanija ostvarila dobit od približno pet miliona KM.

Za brojne uposlenike i saradnike Željko Vidaković predstavljao je inspiraciju, čovjeka koji je poslovnu ambiciju gradio na stabilnim temeljima, lokalnoj zajednici i viziji razvoja. Njegova smrt predstavlja veliki gubitak za poslovnu zajednicu u Banja Luci i šire.

U narednim danima očekuju se detalji o komemoraciji i sahrani.