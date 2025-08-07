Preporuke za čitanje uvijek su najdragocjenije u augustu, mjesecu kada ljeto usporava, a dani postaju duži nego što jesu samo zbog našeg osjećaja da im ističe rok. Još uvijek je toplo, u vazduhu je miris zrelih smokava, a večeri mame da sjednemo na balkon, raširimo peškir na plaži ili se ušuškamo u hladovinu sa knjigom. Kraj ljeta donosi posebnu vrstu tišine i prostora za introspektivu, a dobra knjiga postaje najbolji saputnik za tu mirnu tranziciju prema jeseni.

Ovih pet naslova pažljivo je odabrano da obogati augustovske dane, od trilera koji miriše na so i oluju, preko emotivnih i introspektivnih priča, do putopisa i praktičnih savjeta za unutrašnji balans. Ako volite da vas knjiga odvede dalje nego što to koraci mogu, ovo su naše preporuke za čitanje za august.

Preporuke za čitanje: Smrt u oluji (John Grisham)

Na otoku Camino, knjižar Bruce Cable odbija da napusti svoj dom dok se približava uragan Leo. Oluja ruši krovove, poplavljuje ulice i odnosi živote, a među žrtvama je i pisac trilera Nelson Kerr. Njegove povrede, međutim, ne djeluju kao posljedica nesreće i tu počinje uzbudljiva istraga.

Grisham nas vodi u priču koja spaja književni svijet i kriminalističku misteriju, dok Pittsburgh Post-Gazette ističe: „Svako poglavlje završava rečenicom koja vas prisiljava da okrenete sljedeću stranicu.“ Ako august provedete uz ovo štivo, osjetićete uzbuđenje kao da ste na filmskoj projekciji, dok oluja tutnji negdje iza okna prozora.

Za sve koji vole da putuju stranicama knjiga, ovaj naslov je prava augustovska razglednica. Mark Tadesko piše kao zaljubljenik u grad koji ne prestaje da ga doziva. Šeta rimskim ulicama, zastaje pred Mikelanđelovim Mojsijem, otkriva skrivene trgove, priča s iseljenicima i turistima, i dopušta gradu da oživi kroz njegove riječi.

Ovaj putopis je istovremeno i vodič i lična ispovijest. Odličan je za one koji žele da osjete toplotu rimskog kamena pod dlanovima, šum fontana i miris svježe kafe u rano jutro. August uz ovu knjigu znači odmor za dušu, čak i ako ne putujete dalje od svoje terase.

Ko je ona bila – triler za vruće augustovske noći

Na plaži u Kornvolu gori lomača, a mlada žena čeka zoru, vjerujući da počinje novi život daleko od prošlosti. Ali mala mjesta imaju duga sjećanja i radoznale oči, pa tajne ne ostaju dugo skrivene. Svaki pogled komšija i svaki šapat nose prijetnju.

Evening Standard je opisuje kao „poslasticu za sve ljubitelje trilera sa misterioznim likovima. Progutaćete je za dan.“ Ova knjiga sjajna je za one trenutke kada augustovska tišina traži triler koji ne pušta iz ruku, a svaka nova stranica miriše na more i neizvjesnost.

August zna biti i mjesec introspektive, trenutak kada pravimo tihe bilanse prije nego što jesen donese nove obaveze. Londonska psihoterapeutkinja Eni Zimerman koju na TikToku i Instagramu prati na stotine hiljada pratitelja, u ovom praktičnom vodiču daje jednostavne i korisne savjete kako prepoznati stres i anksioznost, nositi se sa teškim emocijama i graditi zdrave navike.

Huffington Post piše da je ovo „knjiga koja olakšava svakodnevni život i pomaže ljudima da pronađu mir i balans“. Odlično štivo za augustovsku večer, uz osjećaj da vraćamo fokus na sebe i učimo kako da ljeto ne bude samo odmor za tijelo, nego i za um.

Recept za savršenu suprugu – roman o tajnama i slobodi

Alis Hejl napušta Njujork i seli se u mirno predgrađe, vjerujući da će tamo pronaći mir i prostor za pisanje. Umjesto toga, u podrumu nove kuće pronalazi svesku iz pedesetih godina, u kojoj je prethodna vlasnica, tipična američka domaćica, zapisivala recepte i svoje najintimnije misli.

Associated Press roman opisuje kao „uzbudljivu priču o dvjema snažnim ženama koje se bore za svoje mjesto u muškom svijetu“. Dok se prošlost i sadašnjost prepliću, čitalac osjeća kako tiha pobuna može biti jednako snažna kao i najglasniji krik. Ovo je roman koji august pretvara u introspektivno putovanje kroz tuđe i sopstvene tajne.

Budi vjetar promjene za one koji više vole slušati i gledati

August je trenutak kada knjiga postaje više od štiva, jer je istovremeno i zasluženi predah ali i podsjetnik da svaka priča može biti mala avantura. Ove preporuke za čitanje donose sve što je potrebno za kraj ljeta: uzbuđenje, introspektivu, tihe osmijehe i putovanja kroz stranice. Pronađite svoju knjigu i pustite da august prođe u ritmu priča koje ostaju sa nama i nakon što se okrene posljednja stranica.

Za one koji više vole slušati i geldati preporučujemo našu digitalnu publikaciju “Budi vjetar promjene” koja vas vodi kroz cijelu drugu sezonu podcasta “Taboo Show” i zanimljive tematske cjeline.

Pet knjiga za čitanje koje će vas osvojiti na plaži ili u hladu balkona