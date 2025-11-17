Prevrtanje prikolice kod Vranduka blokiralo saobraćaj na M-17

Prevrtanje prikolice teretnog vozila kod Vranduka izazvalo je potpuni prekid saobraćaja na magistralnom putu M-17 Zenica–Žepče. Nesreća se dogodila u blizini tunela Vranduk, gdje je jak vjetar oborio prikolicu na kolovoz, stvarajući potpunu blokadu na jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica u državi.

Odmah nakon prevrtanja, nadležne službe usmjerile su vozila na alternativne pravce kako bi se izbjegla veća zadržavanja. Ekipe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica, kako bi se saobraćaj što prije normalizirao.

Preporučuje se oprez svim vozačima koji putuju ovim smjerom, posebno zbog jakih udara vjetra koji i dalje otežavaju uslove na cesti.

