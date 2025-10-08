Prijetio nožem i ukrao 200 eura: Pet godina zatvora za razbojništvo u Tuzli

Kantonalni sud u Tuzli u krivičnom predmetu protiv optuženog R.M. zbog krivičnog djela Razbojništvo, nakon prihvatanja izjave o priznanju krivnje, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Optuženi je oglašen krivim što je dana 14.07.2025. godine, oko 04,00 sati, u Tuzli, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, svjestan da silom uz upotrebu opasnog oruđa oduzima tuđu pokretninu, došao do kuće Lj.M., nasilno otvorio prozor u kupatilu, te ušao u spavaću sobu, a potom od iste, uz prijetnju nožem, prisvojio iznos od 200,00 eura.

Optuženom je nakon izricanja prvostepene presude produžen pritvor, koji može trajati najduže devet mjeseci od dana izricanja presude.