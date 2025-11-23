Prijevremeni izbori u RS-u: Određeno biračko mjesto u Tuzli za glasanje u odsustvu

RTV SLON
Pripreme za prijevremene izbore u RS, Dodik najavljuje opstrukcije
Foto: Arhiva

Gradska izborna komisija Tuzla je za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji se održavaju danas, 23. novembra 2025. godine, odredila posebno biračko mjesto za glasanje u odsustvu na području grada Tuzla.

Prema službenoj odluci:

„Biračko mjesto broj 050A501 – koje se nalazi u prostorijama Osnovne škole ‘Simin Han’ – određuje se za glasanje birača sa područja općina/gradova Zvornik, Prijedor, Derventa, Bosanski Brod/Brod, Bosanski Šamac/Šamac, Gradačac/Pelagijevo, Bijeljina, Banja Luka, Doboj, Lopare, Ugljevik, Kalesija, Osmaci, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Han Pijesak, Rogatica, Gacko, Foča (RS) i Milići, privremeno nastanjenih na području grada Tuzla.“

Ovo biračko mjesto omogućava svim registrovanim biračima iz navedenih lokalnih zajednica, koji privremeno borave u Tuzli, da ostvare svoje biračko pravo na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Biračko mjesto biće otvoreno do 19 sati.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Tuzli: Povrijeđen pješak kod Doma penzionera

Istaknuto

Prekid isporuke toplotne energije u Tuzli

Istaknuto

Simin Han: Stambeni objekat zahvaćen požarom

Istaknuto

Toplifikacija ulice 6. bosanska: Počele pripreme za priključenje novih korisnika

Vijesti

Zbog radova Čaršijska česma u Tuzli privremeno van funkcije

BiH

Uspješno realizovani letovi na Međunarodnom aerodromu Tuzla

BiH

Brčko: Izborni dan protiče uredno, bez prijavljenih problema

BiH

CIK BiH objavio prve podatke o izlaznosti na izbore u RS

BiH

Dio BiH danas bez struje: Snijeg i nevrijeme izazvali prekide napajanja elektičnom energijom

BiH

Pod lupom: Gotovo 400 posmatrača nadzire izbore u RS-u, zabilježene nepravilnosti u više opština

Kultura

Tuzlanski pozorišni dani 2025: „Tri boje cvekle“ apsolutni pobjednik festivala

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]