Prijevremeni izbori u RS-u: Određeno biračko mjesto u Tuzli za glasanje u odsustvu

Gradska izborna komisija Tuzla je za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji se održavaju danas, 23. novembra 2025. godine, odredila posebno biračko mjesto za glasanje u odsustvu na području grada Tuzla.

Prema službenoj odluci:

„Biračko mjesto broj 050A501 – koje se nalazi u prostorijama Osnovne škole ‘Simin Han’ – određuje se za glasanje birača sa područja općina/gradova Zvornik, Prijedor, Derventa, Bosanski Brod/Brod, Bosanski Šamac/Šamac, Gradačac/Pelagijevo, Bijeljina, Banja Luka, Doboj, Lopare, Ugljevik, Kalesija, Osmaci, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Han Pijesak, Rogatica, Gacko, Foča (RS) i Milići, privremeno nastanjenih na području grada Tuzla.“

Ovo biračko mjesto omogućava svim registrovanim biračima iz navedenih lokalnih zajednica, koji privremeno borave u Tuzli, da ostvare svoje biračko pravo na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Biračko mjesto biće otvoreno do 19 sati.