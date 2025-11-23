Prijevremeni izbori u RS-u pod budnim okom OHR-a, Schmidt najavio obilazak

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika entiteta.

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt danas, 23. novembra, obići će jedno biračko mjesto u Bijeljini, potvrđeno je iz Gradske izborne komisije. Predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina, Dijana Savić Božić, izjavila je da je Schmidtova posjeta najavljena od Centralne izborne komisije BiH.

Biračka mjesta na području RS-a otvorena su jutros u 7 sati, a glasanje će trajati do 19 sati.

Povodom izbornog dana oglasio se i CIK BiH, navodeći da određena biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno na vrijeme.

„Pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 7 sati. Razlozi su uslovljeni vremenskim prilikama i snježnim padavinama što otežava pristup biračkim mjestima kao i nestanak električne energije. Zbog otežane komunikacije Centralna izborna komisija BiH nema još potpunu informaciju sa svih biračkih mjesta.

Centralna izborna komisija BiH je u stalnoj komunikaciji sa svim općinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja“, saopćeno je iz CIK-a.

CIK je najavio da će podatke o odzivu birača do 11 sati objaviti u 12 sati, dok će prvi preliminarni rezultati biti dostupni večeras u 23 sata na internet stranici www.izbori.ba