Edina Rizvić Aščić
Pritisak na ovu tačku može ublažiti jake bolove i vrtoglavicu, trik koji koristi vojna medicina
Foto: Pexels

Ako vam je iznenada loše i osjećate jake, gotovo nepodnošljive bolove, postoji jednostavan trik iz vojne medicine koji se koristi u hitnim situacijama kada nema vremena za klasične metode.

Pritisak na određenu tačku na prstu, prema iskustvima, može brzo ublažiti bol, smanjiti osjećaj vrtoglavice i pomoći da se stanje stabilizira.

U vojnoj medicini pristup je drugačiji nego u svakodnevnom životu. Sve mora biti brzo, efikasno i primjenjivo na terenu. Cilj je trenutno zaustaviti bol, povratiti svijest i omogućiti osobi da se što prije oporavi, a upravo se zbog toga koriste i tehnike pritiska na određene tačke na tijelu.

Gdje se nalazi tačka koja se pritiska

Tačka se nalazi na samom vrhu srednjeg prsta, kako na lijevoj, tako i na desnoj ruci. Preporučuje se da se pritisak vrši čvrstim predmetom, poput hemijske olovke, i da traje najmanje jednu minutu.

Osjećaj tokom pritiska može biti izrazito neugodan i bolan, ali upravo to je znak da je tačka aktivirana.

Prema navodima, nakon isteka tog vremena bol se može znatno smanjiti ili potpuno nestati. Kod nekih osoba ovaj pritisak djeluje poput blokade, posebno kada je riječ o bolovima u kičmi ili naglim napadima slabosti.

Kada se ova metoda koristi

Ova tehnika se ne smatra liječenjem niti zamjenom za terapiju kod visokog krvnog pritiska ili drugih zdravstvenih problema.

Riječ je o obliku prve pomoći u hitnim situacijama, kada nemate lijekove pri ruci ili kada oni ne djeluju dovoljno brzo. U takvim trenucima, pritisak na ovu tačku može pomoći da se trenutno ublaže simptomi i stabilizira stanje.

Stručnjaci upozoravaju da se kod ozbiljnih ili dugotrajnih zdravstvenih tegoba uvijek treba obratiti ljekaru, dok se ovakve metode mogu koristiti isključivo kao privremena mjera u nepredviđenim okolnostima, prenosi uspesnazena.rs.

 

