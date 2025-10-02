Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio pritvor za Nezira Šarića (36) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti.

Tužilaštvo navodi da je Šarić 18. septembra 2025. godine u dvorištu jedne porodične kuće u Tuzli uputio ozbiljne prijetnje prema više osoba, uključujući policijskog službenika, kantonalnog tužioca i svjedoka u prethodnom predmetu. Prijetnje su uključivale podmetanje eksplozivnih sredstava ili opojne droge, izazivajući strah i uznemirenje kod oštećenih.

Dodatno, 22. septembra 2025. godine, u prisustvu drugih osoba, Šarić je prijetio istom svjedoku, iznoseći planove osvete prema njemu, policijskom službeniku i tužiocu nasilnim radnjama, čime je ugrozio sigurnost svjedoka.

Podsjećamo, Tužilaštvo TK vodi istragu protiv Šarića i zbog osnovane sumnje da je u maju ove godine na tuzlanskom mezarju Bukovčići oštetio 11 mezara, čime je ugrozio građanski mir članova porodica preminulih.

Pripadnici OKP PU Tuzla lišili su Šarića slobode, obavljena je kriminalistička obrada, a on je predat Tužilaštvu s izvještajem o počinjenom krivičnom djelu. Postupajući tužilac naredio je provođenje istrage i ispitao osumnjičenog.

Šarić je više puta osuđivana osoba za različita krivična djela, uključujući razbojništvo, povredu mira pokojnika, krađe, teške krađe, posjedovanje opojne droge i druga krivična djela.