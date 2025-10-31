Privremena obustava saobraćaja na mostu na Grabovom potoku

Jasmina Ibrahimović

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građanke i građane da će u subotu, 1. novembra 2025. godine, izvoditi radove na sanaciji kolovozne podloge na mostu na Grabovom potoku (most Grabovica – Palavrići).

Tokom izvođenja radova saobraćaj preko mosta bit će privremeno obustavljen u periodu od 07:00 do 17:00 sati.

Mole se građani i učesnici u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, a stanovnike navedenog područja da, do okončanja radova, prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Počinje asfaltiranje u ulicama Vikaljska i Donji Mosnik, saobraćaj privremeno obustavljen

Istaknuto

Saobraća se po mjestimično vlažnom kolovozu, magla i odroni usporavaju vožnju...

Tuzla i TK

Tuzlanski maraton: Pogledajte koje ulice će sutra biti zatvorene

Istaknuto

Zbog Tuzlanskog maratona u nedjelju obustava saobraćaja u ovim dijelovima grada...

Magazin

Da li su vaše gume spremne za zimu, šta je m+s...

Istaknuto

Danas zbog radova obustave na pojedinim dionicama

Kultura

U BKC Tuzla obilježeno 100 godina od rođenja Derviša Sušića, Miralemu Zupčeviću uručeno priznanje za životno djelo

Sport

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla u nedjelju gostuje u Posušju u borbi za viši rang takmičenja

Tuzla i TK

Bogata ponuda domaćih proizvoda na Poljosajmu u Breškama

Vijesti

Usvojena Strategija za unapređenje prava osoba s invaliditetom u FBiH: “Prepreke moraju prestati biti razlog za isključenost”

Vijesti

Tuzla i Srebrenik s partnerima razvijaju zajedničke projekte održivog razvoja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]