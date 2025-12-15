Privremena obustava saobraćaja u dijelu Ulice prof. dr. Ibre Pašića u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će od ponedjeljka, 15. decembra 2025. godine, biti privremeno obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice prof. dr. Ibre Pašića u Tuzli, zbog izvođenja radova na sanaciji i asfaltiranju kolovoza.

Saobraćaj će biti obustavljen na dionici od ulaza u javni parking kod Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla do naselja Behe, a obustava će trajati do završetka planiranih radova.

Iz nadležne službe apeluju na građane i sve učesnike u saobraćaju da u navedenom periodu prilagode kretanje vozilima, koriste alternativne pravce i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

