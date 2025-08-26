04. septembra bit će održano javno nadmetanje za prodaju gotovo polovine vlasničkog udjela u Koksari Lukavac, nekadašnjem GIKIL-u.

Riječ je o udjelu koji je u vlasništvu Koksno-hemijskog kombinata d.d. Lukavac u stečaju (KHK), koji raspolaže sa 49 posto dionica u Koksari.

Vrijednost kapitala KHK-a u ovoj kompaniji procijenjena je na 74,5 miliona KM, no udio će se sada moći kupiti upola jeftinije. Početna cijena na nadmetanju iznosi 37,2 miliona KM, a prednost će imati kupci koji ponude višu cijenu. Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem u skladu s pravilima izvršnog postupka, čak i u slučaju da se pojavi samo jedan ponuđač koji ispunjava uslove.

Prvi pokušaj prodaje održan je u junu, kada je početna cijena iznosila 52,2 miliona KM, odnosno 70 posto procijenjene vrijednosti, ali zainteresovanih kupaca tada nije bilo.

Koksara u problemima posljednje dvije godine

Koksara Lukavac i dalje se ubraja među najveće kompanije u Bosni i Hercegovini, no posljednjih godina posluje s velikim poteškoćama. Prema podacima portala BiznisInfo.ba, kompanija raspolaže aktivom od oko milijardu KM, a prošle godine ostvarila je prihode od 298 miliona KM, što je znatno manje u odnosu na 2022. godinu kada su prihodi premašivali 600 miliona KM.

Negativno poslovanje bilježeno je dvije godine zaredom – 2023. godina zatvorena je s gubitkom od 118 miliona KM, dok je 2022. minus iznosio 20 miliona KM. Time je prekinut višegodišnji niz pozitivnih poslovnih rezultata.

Na pad poslovanja uticala je smanjena potražnja, pad cijena čelika, ali i nelojalna konkurencija iz Kine i Indonezije, gdje se koks i ugalj nude po znatno nižim, dampinškim cijenama. Dodatne probleme prouzrokovala je i višemjesečna blokada željezničkog saobraćaja prema Luci Ploče, što je značajno povećalo troškove transporta i do četiri puta.

Preostalih 51 posto vlasništva u Koksari drži kompanija Global Steel Holdings Limited iz Velike Britanije, iza koje stoji Pramod Mittal.