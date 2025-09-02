Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, usvojila je izmjene Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojima se produžava važenje najviše razine cijena za pojedine proizvode do 31. decembra ove godine.

Kako je saopćeno, trenutna ekonomska situacija i nastavak rasta cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih proizvoda i dalje snažno utiču na životni standard građana, naročito najugroženijih kategorija stanovništva.

Odluka se odnosi na ukupno 65 proizvoda, dok je s dosadašnjeg popisa brisan maslac zbog povećane i nestabilne nabavne cijene.

Cilj mjere je, navode iz Ministarstva, osigurati dostupnost osnovnih proizvoda po pristupačnim cijenama, posebno u vrijeme inflacije koja je u junu iznosila 4,2 posto, a u julu 4,5 posto.

Produženjem važenja odluke želi se očuvati balans između zaštite potrošača i slobode tržišta – građanima bi trebalo biti omogućeno da osnovnu potrošačku korpu kupuju po razumnoj cijeni, dok se trgovcima i proizvođačima ostavlja prostor za konkurenciju i raznovrsnost ponude.