Grad Tuzla i partneri iz regije u zajedničkom projektu energetske efikasnosti

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, posjetio je sportski centar Mejdan gdje su u toku radovi na realizaciji projekta „Sport Facilities Green Energy“ – SINERGY, u kojem je Grad Tuzla vodeći partner.

Ovim projektom Tuzla potvrđuje svoju poziciju predvodnika u provođenju inicijativa koje povezuju održivi razvoj, zaštitu okoliša i unapređenje kvalitete života građana.

Gradonačelnik Lugavić naglasio je da ulaganje u energetsku efikasnost sportskih objekata donosi višestruke koristi:

„Rekonstrukcijom Mejdana stvaramo bolje uslove za sportiste, posjetioce i uposlenike, smanjujemo troškove održavanja i doprinosimo očuvanju okoliša. Tuzla kroz ovaj projekat pokazuje da je spremna ulagati u budućnost svojih građana i biti primjer drugim gradovima u regiji“, istakao je gradonačelnik.

Projekat se realizuje u okviru Interreg VI-A IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021–2027, u partnerstvu sa Javnom ustanovom „Sportski objekti Vukovar“ iz Hrvatske, Opštinom Herceg Novi iz Crne Gore i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.856.980,94 eura, od čega Evropska unija finansira 85% bespovratnih sredstava. Projekat će trajati 24 mjeseca, a njegov glavni cilj je unapređenje energetske efikasnosti javne infrastrukture, promocija održivih rješenja i edukacija zaposlenika.

Grad Tuzla kroz ovaj projekat potvrđuje strateško opredjeljenje za ulaganje u modernu i održivu infrastrukturu, čime dodatno jača svoju poziciju lidera u regiji kada je riječ o energetskoj efikasnosti i prekograničnoj saradnji.