Po nalogu Tužilaštva TK i naredbi Općinskog suda Lukavac pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su 24. decembra 2025. godine izvršili pretres garaže i automobila u Lukavcu, koje je koristio osumnjičeni Selver Smajić (39) iz Živinica, kada je pronađen i oduzet veći broj pakovanja sa opojnom drogom u ukupnoj količini od oko 14 kilograma, koja će biti predmet vještačenja. Preliminarnim vaganjem je utvrđeno da se najvjerovatnije radi o 10 kilograma opojne droge amfetamin i 4 kilograma opojne droge Cannabis (marihuana), o čemu će vještak dostavili nalaz i mišljenje.

Općinski sud Tuzla je 22. decembra na prijedlog Tužilaštva TK odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Smajića (39), zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje u sticaju sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Nakon obavljenog pretresa istraga je proširena.

Podsjećamo, Smajić je osumnjičen i da je 19. decembra 2025. godine u tuzlanskom naselju Miladije, nakon što je uočio policijske službenike u obilježenim vozilima MUP-a TK i sa upaljenim rotacionim svjetlima, koji su krenuli da izvrše službenu radnju kontrole njegovog vozila i njegovog lišenja slobode zbog ranije raspisanih potraga, upotrebom sile i opasnom vožnjom pokušao spriječiti policajce u vršenju službene radnje lišenja slobode. Pri tome su dva policijska službenika lakše povrijeđena, te je pričinjena materijalna šteta na dva službena i jednom parkiranom vozilu. Nakon toga je osumnjičeni lišen slobode.

Prilikom pretresa vozila kojeg je tada koristio osumnjičeni, policijski službenici su pronašli više paketića sa oko 560 grama opojne droge amfetamin, oko 150 grama marihuane, jednu digitalnu vagu, pištolj, veći iznos novca, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa činjenjem krivičnih djela.