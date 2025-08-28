U pucnjavi koja se dogodila u srijedu ujutro u katoličkoj školi Annunciation u Minneapolisu, američka savezna država Minnesota, ubijeno je dvoje djece, a 17 osoba je ranjeno, od čega 14 učenika. Napadač je počinio samoubistvo na mjestu događaja.

FBI je potvrdio da se incident istražuje kao “akt domaćeg terorizma i zločin iz mržnje usmjeren protiv katolika”.

Ko je napadač?

Napadač je identificiran kao 23-godišnji Robin Westman iz predgrađa Minneapolisa. Bio je odjeven u crno i naoružan puškom, sačmaricom i pištoljem, a kod njega je pronađena i dimna bomba. Pucao je prema prozorima crkve i škole, a još nije utvrđeno da li je ušao u zgradu.

Policija je pronašla i manifest koji je osumnjičeni planirao objaviti na YouTubeu tokom napada, a FBI ga je brzo uklonio.

Ko su žrtve?

Život su izgubila dva učenika, stara osam i deset godina. Među ranjenima su 14-ero djece i tri starija vjernika, svi u osamdesetim godinama.

Ljekari su potvrdili da je nekoliko djece kritično, a četvero ih je operisano. Uprkos težini povreda, svi ranjeni bi trebali preživjeti.

Jedan desetogodišnji dječak ispričao je lokalnim medijima da mu je život spasio prijatelj koji ga je pokrio tijelom tokom pucnjave. „Moj prijatelj Victor legao je na mene i tako me zaštitio, ali je pogođen u leđa“, rekao je dječak.

Reakcije i istraga

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey izjavio je da su pogođene porodice „iz Minneapolisa, ali i iz Amerike“, naglašavajući duboku traumu koju zajednica proživljava. „Ova djeca su doslovno bila u molitvi, nemojmo sada govoriti samo o ‘mislima i molitvama’“, poručio je Frey.

Guverner Minnesote Tim Walz ocijenio je da se ovakvi događaji prečesto ponavljaju širom SAD-a, a predsjednik Donald Trump naložio je spuštanje zastava na pola koplja u znak žalosti i izrazio saučešće porodicama žrtava.

Škola Annunciation

Annunciation katolička crkva i škola nalaze se u južnom dijelu Minneapolisa. Riječ je o obrazovnoj ustanovi koja prima djecu od predškolskog uzrasta do 8. razreda, a nastava je zasnovana na vjeronaučnom pristupu.

Direktor škole Matt DeBoer obratio se javnosti riječima: „Volim vas i žao mi je što se ovo dogodilo.“ Zahvalio je svima na podršci i pozvao na zajedničku akciju kako bi se spriječile buduće tragedije.