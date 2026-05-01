Pucnjava u Sarajevu, napadač pobjegao

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je oko 16:15 sati prijavljena pucnjava u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je u stanu upotrijebio vatreno oružje i usmrtio ženu odnosno suprugu.

Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i ekipa Hitne pomoći, a uviđaj je u toku.

Nakon zločina osumnjičeni je pobjegao, a prema nezvaničnim saznanjima, sa sobom je poveo i petogodišnje dijete.

Policija je pokrenula opsežnu potragu, a njegovo vozilo navodno je uočeno na području sarajevskog izletišta Dariva, gdje je raspoređen veći broj policijskih službenika.

Istovremeno, policijske snage ostaju prisutne i na Dobrinji, gdje se nastavljaju istražne radnje.