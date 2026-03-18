Novi poslodavci u TK uključeni u provedbu rada za opće dobro na slobodi

Rad za opće dobro na slobodi u Tuzlanskom kantonu proširen je nakon što je Ministarstvo pravosuđa i uprave TK potpisalo ugovore sa novim poslodavcima, JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna i Javnom ustanovom Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, CROPS.

Ugovore je u prostorijama Ministarstva potpisala ministrica pravosuđa i uprave TK Nataša Marošević, čime su stvoreni uslovi da osuđene osobe sa prebivalištem na području općine Sapna mogu obavljati društveno koristan rad. Istovremeno, na području Lukavca dodatno je proširena mreža poslodavaca uključenih u provedbu ove alternativne krivične sankcije.

Rad za opće dobro na slobodi predstavlja alternativnu kaznenu sankciju koja se može primijeniti u slučajevima kada sud izrekne kaznu zatvora do jedne godine. Uz pristanak osuđene osobe, takva kazna može biti zamijenjena mjerom vanzavodskog karaktera, odnosno društveno korisnim radom.

Ministrica Marošević zahvalila je direktoru JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna Samiru Smajloviću i direktoru JU CROPS Mevludinu Joldiću, koji su, nakon upućenog poziva Ministarstva, prepoznali značaj i višestruke koristi primjene ovog instituta.

Poseban značaj današnje potpisivanje ugovora ima i zbog činjenice da Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona do sada nije imalo nijednog poslodavca na području općine Sapna, dok je na području grada Lukavca ranije bio zaključen ugovor sa samo jednim poslodavcem.

Na ovaj način nastavlja se širenje mreže poslodavaca na području Tuzlanskog kantona, a rad za opće dobro na slobodi dobija sve širu primjenu u praksi. Iz Ministarstva navode da su od 2023. godine, kada su aktivnosti intenzivirane, do danas zaključeni ugovori sa 20 novih poslodavaca koji su se priključili ovom projektu.

U pojedinim općinama još nema poslodavaca koji su iskazali interes za zaključivanje ugovora, zbog čega će Ministarstvo u narednom periodu dodatno usmjeriti aktivnosti upravo u tom pravcu.