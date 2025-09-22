Radnici Koksare Lukavac za 1. oktobar najavili štrajk upozorenja, strahuju za radna mjesta

Jasmina Ibrahimović

Radnici Koksare iz Lukavca jutros su održali zbor zbog, kako navode, alarmantnog stanja u preduzeću, zahtijevajući isplatu plate, toplog obroka i uplatu doprinosa.

Najavili su za 1. oktobar i štrajk upozorenja, poručivši da neće odustati od svojih zahtjeva te dok se ne pronađe rješenje za očuvanje radnih mjesta i stabilizaciju poslovanja.

Predsjednik sindikalne organizacije Koksare Ermin Halilović napominje da su radnici i ranije upozoravali na finansijske probleme, te da je moguć i stečaj preduzeća.

– Prvog  oktobra je najavljen štrajk upozorenja i insistirat ćemo da se uprava obrati radnicama. Drugog oktobra najavljujemo generalni štrajk, a blokirat ćemo kapiju i prevoz dok se ne riješi ova situacija – izjavio je Halilović.

Koksara trenutno zapošljava oko 800 radnika, koji svakodnevno strahuju za svoja radna mjesta. Jedan od njih je Mirza Hasanhodžić, koji u fabrici radi već jedanaest godina. On apeluje na upravu da se hitno oglasi i objasni planove preduzeća za budućnost.

– Plata kasni, doprinosi i zdravstveno se ne uplaćuju, ljudi imaju problema s liječenjem. Moramo tome stati u kraj, mora se znati šta je prioritet radnika, da se doprinosi izmire i sačuvaju radna mjesta – istakao je Hasanhodžić.

Elvin Jusufović, koji već osam godina radi u Koksari, poručuje kako su ljudi zabrinuti te da rade u neizvjesnosti.

– Svaki uposlenik u Koksari brine za egzistenciju i za preduzeće, da se sačuva za buduće generacije. Ipak je ovo industrija velikoga značaja za državu – smatra Jusufović.

Iz uprave još uvijek nema konkretnih odgovora na pitanja radnika.

Preduzeće se trenutno suočava s višemilionskim dugovanjima prema Elektroprivredi, Željeznicama i drugim dobavljačima, te dugom zbog neizvršavanja otplate kredita banci što dovodi u pitanje nastavak proizvodnje i stabilnost cijelog sistema.

