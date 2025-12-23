Radnici napustili pogone Koksare, peći bez nadzora, sindikat upozorava na moguću ekološku katastrofu

Radnici Koksare Lukavac u stečaju napustili su svoja radna mjesta, a koksne peći su trenutno bez nadzora, saopšteno je iz sindikata koji upozorava da je na snazi radnički neposluh i da širem području prijeti ekološka katastrofa ukoliko se nadležne institucije hitno ne uključe u rješavanje problema.

U kratkom, ali izuzetno alarmantnom saopštenju, sindikat navodi da više nije u mogućnosti uvjeriti radnike da se vrate na radna mjesta, te apeluje na sve relevantne činioce da odmah reaguju. Kako ističu, situacija je izuzetno ozbiljna jer ostavljanje koksnih peći bez kontrole može imati nesagledive posljedice po sigurnost ljudi i okoliš.

Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon višemjesečnih problema vezanih za funkcionisanje i opstanak Koksare, koja se nalazi u stečajnom postupku. Dodatnu nestabilnost izazvao je dopis zakupca H&P d.o.o., koji je upravi Koksare u stečaju uputio obavijest o obustavi dovoza sirovina i prestanku aktivnosti vezanih za zakup i upravljanje proizvodnim procesom, sa datumom početka 22. decembra 2025. godine. U tom dopisu zakupac je naveo da, zbog rasta troškova, finansijskih opterećenja i regulatornih rizika, više nije u mogućnosti nastaviti sa preuzetim obavezama.

Nakon toga uslijedila je oštra reakcija Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji BiH, koji je javno poručio da radnici neće svojim rukama gasiti peći i time, kako su naveli, izvršiti kolektivni suicid. Sindikat je upozorio da je Koksara godinama sistematski dovođena u stanje propadanja, da je stečaj već ostavio oko 200 radnika bez posla, te da se sada, u trenutku kada se pojavila mogućnost za spas kompanije, pokušava prenijeti odgovornost na same radnike.

Prema navodima sindikata, preostalih oko 560 radnika mjesecima je ulagalo nadljudske napore kako bi se održao minimum proizvodnje i spriječilo potpuno gašenje Koksare. Današnje napuštanje radnih mjesta, kako se može zaključiti iz sindikalnog saopštenja, rezultat je dugotrajnog pritiska, neizvjesnosti i izostanka konkretnih rješenja od strane nadležnih institucija.

Iz sindikata još jednom apeluju da se situacija shvati krajnje ozbiljno, naglašavajući da je odgovornost za sigurnost pogona i moguće posljedice sada na onima koji imaju zakonske i institucionalne ovlasti da djeluju.