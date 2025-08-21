Ramo Isak o najavi „referenduma“ u RS: Riječ je o anketi bez pravne snage

Ali Huremović
Isak o najavi „referenduma“ u RS: Riječ je o anketi bez pravne snage

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak oglasio se povodom najave Milorada Dodika i SNSD-a o održavanju „referenduma“ u entitetu Republika Srpska, vezano za pravosnažnu presudu Suda Bosne i Hercegovine i odluku Centralne izborne komisije BiH kojom je Dodiku oduzet mandat predsjednika RS.

Isak je poručio da Dodik, kao i bilo koja druga politička stranka, kompanija ili pojedinac, ima pravo organizovati anketu kojom se ispituje javno mišljenje, ali je naglasio da takva istraživanja nemaju nikakvu pravnu snagu. „Jednako tako je i anketa koju Dodik naziva referendumom bez ikakvog pravnog efekta“, navodi Isak.

Podsjetio je da je Dodik pravosnažno osuđen za krivično djelo, da je lično prisustvovao suđenjima, zaprimio presude oba stepena i uputio žalbe, te da je u konačnici koristio i mogućnost obraćanja Ustavnom sudu BiH. „Uprkos tome, sada anketira građane o tome da li se slažu s presudom“, kaže Isak.

Ministar unutrašnjih poslova naglasio je da su presude Suda BiH konačne i obavezujuće za sve građane, uključujući i Milorada Dodika. „Ovi potezi govore samo o tome kako Dodik vidi vlastiti narod. Svjesni smo da je riječ o postupcima očajnika, spremnog žrtvovati i najbliže saradnike kako bi pokušao zaštititi svoju kriminalnu imperiju“, dodao je.

Isak je upozorio i da bi Dodik mogao snositi nove krivične posljedice ukoliko kroz najavljenu anketu, koju naziva referendumom, ponovo pokuša udariti na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

