Raspisan konkurs za literarne radove o heroju Nesibu Malkiću

Jasmina Ibrahimović

Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja kantona, povodom obilježavanja godišnjice pogibije heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića. Tema radova je „Heroj oslobodilačkog rata Nesib Malkić“, a radovi mogu biti pisani u prozi ili stihu.

Učenici zainteresovani za učešće svoje radove mogu poslati elektronski na adresu [email protected] ili poštom na adresu Saveza, Ul. Armije BiH br. 25 u Tuzli, s naznakom „Za literarni konkurs“. Rok za slanje radova je 15. oktobar 2025. godine.

Žiri će odabrati najbolje radove do 25. oktobra, a nagrađeni će biti obaviješteni i nagrade uručene na manifestaciji obilježavanja godišnjice pogibije Nesiba Malkića u Živinicama.

Za najbolje radove predviđene su novčane nagrade – za učenike osnovnih i srednjih škola po tri nagrade u iznosima od 200, 150 i 100 KM.

