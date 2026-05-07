Raspisani Opći izbori 2026. održat će se 4. oktobra

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici zvanično je raspisala Opće izbore 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra.

Na sjednici CIK-a, koja je u toku, trebalo bi da budu razmatrani i usvojeni dokumenti koji se odnose na rokove i redoslijed izbornih aktivnosti, zaključivanje Centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine, pravilnik o provođenju Općih izbora, kao i odluka o izgledu, sadržaju i karakteristikama glasačkih listića za sve nivoe neposrednih izbora.

Građani Bosne i Hercegovine na izborima će birati članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, poslanike Narodne skupštine RS-a, predsjednika i potpredsjednike RS-a, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.

Opće izbore 2026. godine trebala bi obilježiti i primjena novih tehnologija, uključujući skenere i sistem biometrijske identifikacije birača, za koje je u toku postupak javne nabavke.

Međutim, uvođenje novih tehnologija prate političke opstrukcije. Delegati SNSD-a i HDZ-a BiH u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH blokiraju usvajanje zakonskih akata koji bi CIK-u omogućili potpunu primjenu ovih rješenja, ali i dodatno zapošljavanje osoblja, prvenstveno zbog potreba upravljanja novim izbornim tehnologijama.