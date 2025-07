Rasprava poslanika PSBIH o (ne)imenovanju ministra sigurnosti BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je, na hitnoj sjednici, razmatrao tačku dnevnog reda „Nezakonit rad predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto nepostupanjem po čl. 10. i 14. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i neprovođenjem zaključaka 28. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH“.

Zahtjev za održavanje ove sjednice i razmatranje predložene tačke uputili su poslanici: Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Nihad Omerović, Elvisa Hodžić i Aida Baručija.

Poslanik Jasmin Emrić je kazao da je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH prekršila član 14. Zakona o Vijeću ministara, šest mjeseci nije imenovala ministra sigurnosti, nije izvršila provjere predloženog kandidata, nije dostavila Predstavničkom domu PSBiH da se o tome izjašnjava, odnosno da odobri imenovanje ministra sigurnosti.

Dodao je da je sve to bila obaveza predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

– Predsjednici pet klubova ovog doma proslijedili su predsjedavajućoj mogućeg kandidata za ministra sigurnosti, koji ima relativnu većinu u ovom domu. To je predsjedavajuća Vijeća ministara ignorirala. Nju to ne zanima, očigledno. Rukovodi se drugim stavovima, političkim, međustranačkim, ranijim koalicijama, ali se ne rukovodi zakonom o upravi, jer je predsjedavajuća Vijeća ministara za svoj rad odgovorna i ovom uvaženom domu – kazao je Emrić.

Dodao je da je ovaj dom usvojio i zaključke kojim je predsjedavajuća Vijeća ministara upozorena na flagrantno kršenje Zakona o Vijeću ministara i na neizvršavanje obaveze predsjedavajuće Vijeća ministara u smislu da se predloži novi kandidat za ministra sigurnosti, te na taj način zakonito i ustavno popuni sastav Vijeća ministara.

– Mnoge blokade koje su sada prisutne i cijela ova situacija upravo je posljedica tog nezakonitog rada predsjedavajuće Vijeća ministara – kazao je Emrić.

Predložio je zaključak prema kojem Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od predsjedavajuće Vijeća ministara da u roku od sedam dana postupi u skladu i realizira zaključke 28. sjednice Predstavničkog doma PSBiH.

Poslanik Nenad Grković je kazao da su Parlamentu BiH, uime pet klubova, predložili Nebojšu Vukanovića za ministra sigurnosti i na jednoj od sjednica su donijeli zaključak da predsjedavajuća Borjana Krišto uputi u proceduru njegovo imenovanje.

– Međutim, to se do sada nije desilo. Niti je Krišto imala svog kandidata, niti je uvažila ovoga našeg kandidata. Postavlja se pitanje zbog čega mi donosimo ove zaključke? Zbog čega mi ovdje raspravljamo o nečemu ako ona neće da ispoštuje zaključke Predstavničkog doma – kazao je Grković.

Poslanik Milan Petković mu je kazao da se ne čudi što neko ne postupi po njihovom zaključku.

– Malo ste se vi ovdje prebrojali, odnosno niste se dobro izbrojali, pa niste vidjeli da nemate većinu da izaberete novoga ministra u Vijeću ministara, pa ste zato donijeli zaključak. Žao mi je, ali nemate dovoljno ruku. Kad budete imali dovoljnu ruku, izaberite i ministra – kazao je Petković.

Poslanica Sanja Vulić je kazala da predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto vrlo dobro zna šta radi i da postupa u skladu sa zakonom, poštujući koalicioni sporazum.

– Ona je neko ko vrlo dobro barata matematikom, vrlo svjesna da bez podrške SDA, HDZ-a i SNSD, taj famozni ministar ne može biti izabran, jer ta jačina koju Trojka ima, pokazat će da je to nejaka Trojka bez SDA i HDZ-a. Tako da Krišto vrlo racionalno postupa i u skladu sa zakonom – kazala je Vulić.

Poslanik Branislav Borenović je kazao kako ne može da vjeruje da poslanica Vulić brani predsjedavajuću Vijeća ministara Borjanu Krišto, „zato što ste joj dozvolili ili podržavate to da je srpski narod i Republika Srpska zakinuta za jednog ministra u Vijeću ministara BiH po prvi put u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini“.

– Ne mogu da vjerujem da vi to podržavate, da srpski narod kojem pripadamo i vi i ja, ima dva ministra u Vijeću ministra od deset ključnih pozicija – predsjedavajuće i devet ministara. Vama je to sasvim normalno. To je već šest mjeseci tako i vi to podržavate. Umjesto da se zalažete da se riješi ta diskriminacija jednog konstitutivnog naroda i jednog ravnopravnog entiteta iz kojeg dolazimo oboje, Republike Srpske i srpski narod. Vi to podržavate – kazao je Borenović.