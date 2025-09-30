Reakcija Bege Gutića na podizanje optužnice

Bego Gutić, bivši načelnik općine Banovići, protiv kojeg je Kantonalno tužilaštvo TK u ponedjeljak 29. septembra podiglo optužnicu za više krivičnih djela i proslijedio Općinskom sudu Banovići na potvrđivanje, oglasio se saopćenjem za medije u kojem se navodi:

U vezi sa informacijom koja se pojavila u medijima dana 29.09.2025. godine, a vezano za podizanje optužnice protiv mene od strane Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, osjećao sam potrebu da vam se obratim, vama kao i široj javnosti stoji na početku obraćanja Bege Gutić.

Za podizanje optužnice pa i ove po ko zna koji puta saznaje se prvo iz medija, što govori o dobro organizovanoj i pripremljenoj aktivnosti moje lične kompromitacije od strane Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i MUP-a TK. Dokaz za to je i jedan portal (ime poznato redakciji) koji je u nekoliko navrata unaprijed bio obaviješten o radnjama koje provodi Tužilaštvo, a vezano za moj slučaj. Tako je ovaj portal ekskluzivno 29.09.2025. godine prvi objavio informaciju sa detaljima iz predmeta. Moram naglasiti da sam očekivao podizanje optužnice nakon 5 godina aktivnog i upornog političkog progona od strane Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i MUP-a TK, i nakon što se na mom predmetu izmijenjalo 5 tužilaca od kojih se jedan, mogu slobodno reći, specijalizirao za kadrove SDA iz Banovići, čime je zloupotrebljen sistem CTMS od strane Kantonalnog tužilaštva TK.

U informaciji koju je tužilaštvo dostavilo medijima nisu objavljena imena osoba za koja tvrde da su smijenjena pod mojim političkim uticajem u RMU Banovići. (imena poznata redakciji – nisu objavljena zbog Zakona o kleveti) Navedena imena i njihova politička pripadnost dovoljan su dokaz da se radi o politički montiranom procesu kojim se upravljalo upravo iz PDA. Montirani proces koji je pokrenut za cilj ima ne samo moju političku kompromitaciju već i kompromitaciju političke partije kojoj pripadam, što je jedna od metoda političke borbe koju u posljednje vrijeme koriste političke partije pozicije.

Upotrebom nezakonitih dokaza Tužilaštvo TK pokušava dokazati da sam kao predsjednik lokalne partije i načelnik Općine uticao na smjenu navedenih kadrova u javnom preduzeću koje je u nadležnosti Vlade FBiH. U svemu tome moram upozoriti na posebnu ulogu predsjednice Općinskog suda Banovići Envere Kukić (supruga Mirsada Kukića), koja je izdavala odgovarajuće naredbe, potvrđivala optužnice protiv kadrova SDA Banovići te kasnije izbjegavala nadležnost Općinskog suda Banovići, tražeći njegovo izuzeće i delegirajući predmete drugim sudovima. U ovom predmetu insistirat ćemo na nadležnosti Općinskog suda, odnosno da se postupak vodi u Banovićima. Također, zanimljivo je da Tužilaštvo TK svih ovih godina nije procesuiralo posrednika u trgovini mandatom Jasmine Lugavić, poslanika u Skupštini TK, a o čemu su dokazi dostavljeni Tužilaštvu. Isti je obilazeći i lobirajući visokopozicionirane kadrove SDA za Jasminin prelazak iz PDA u SDA istrgovao njeno zaposlenje u Federalni zavod PIO/MIO Tuzla i poziciju broj 2 na Kantonalnoj listi SDA za Skupštinu TK 2022. godine.

Optužnica Kantonalnog tužilaštva TK protiv mene (Bege Gutića) proizašla je nakon 5 godina iz predmeta „RMU Banovići“, koji se vodi protiv bivše SDA Uprave RMU Banovići i temelji se na nezakonitim dokazima. Iako sam na to upozoravao, nikada se nije utvrdilo kako se prijava MUP-a TK našla u neovlaštenom posjedu PDA i Sindikata RMU Banovići, čiji je predsjednik u to vrijeme bio Mirsad Kukić, a na šta je Tužilaštvo TK upozoreno i od strane Federalnog tužilaštva (Kao dokaz prilažem upozorenje Federalnog tužilaštva da se navedeni službeni dokument neovlašteno našao u posjedu trećih lica, što također potvrđuje iz kojih se centara kreiralo i upravljalo predmetom) – dokaz u posjedu naše redakcije. Upozorio sam i dokazao da iza postupka stoji Pokret demokratske akcije i predsjednica Elzina Pirić, koja je u svom istupu 10.11.2022. godine javno u emisiji na jednoj TV priznala da ima saznanja da se protiv mene vode posebne istražne radnje, i to u vrijeme dok su one još bile na snazi, iako su to tajne radnje o kojima ona kao predsjednica PDA nije mogla imati nikakva saznanja (Prilog snimak gostovanja Elzine Pirić u emisiji i rješenje o obustavi posebne istražnih radnji) – dokaz u posjedu naše redakcije. S druge strane da tužilaštvo vodi politiku dvostrukih standarda dokaz je i prijava koju smo podnijeli protiv Kukić Mirsada 2023. godine zbog kupovine 2 vijećnika u Općinskom vijeću Banovići, o čemu smo dostavili dokaz, snimak razgovora iz kojeg se vidi da je istrgovao prelazak 2 vijećnika SDA u PDA, nakon čega je „srušena“ većina u Općinskom vijeću Banovići (Prilog Odluka Tužilaštva o obustavi postupka protiv Mirsada Kukića) – dokaz u posjedu naše redakcije. Rezultat toga su već poznata dešavanja u Banovićima na osnovu kojih se teretim za organizovano okupljanje građana ispred zgrade Općine s ciljem da se spriječim ulazak vijećnika u prostorije Općinskog vijeća Banovići. Iako je u pitanju nasilan pokušaj ulaska vijećnika PDA, za šta postoje također dokazi, zanimljivo je da zato niko nije optužen.

Ovom prilikom pozivam Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kanton da sa jednakom pažnjom i profesionalizmom istraži sve predmete pa i predmete protiv kadrova PDA koji upravljaju RMU Banovići i općinom Banovići, a o čemu su obaviješteni odgovarajućim prijavama. Uvjeren sam da ću pred Sudom dokazati svoju nevinost, a u toku postupka iznijet ću dokaze o političkoj sprezi između pojedinih dijelova Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, MUP-a TK i članova sudske zajednice koji su učestvovali u političkom montiranju ovog procesa, zbog čega pozivam medijsku zajednicu da u narednom periodu prati i objektivno informiše javnost o ovom događaju.