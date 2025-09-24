Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle u prethodnom periodu saopćila je da su realizovani brojni projekti na sanaciji putne infrastrukture u gradskim i prigradskim naseljima. Radovi su izvedeni na dionicama u ulicama Fočanska – Kolovrat, Armije BiH do broja 440, Gornji Dolovi – Kozlovac I i II, Dolovi – Brdo Brenkovac, Gradovrška do broja 87 i 127, Borić do broja 51, Kojšino do broja 80, Put Stojaci – Breške, kao i u naseljima Tokići, Tomarice, Ševari, Bundići-Mujabašići te na putu prema mezarju u Mahmutovićima.

U narednom periodu planirani su radovi na više lokacija, među kojima su Kula, ulice Muharema Merdžića i Talijanuša, dijelovi ulica u naseljima Hasanbašići i Ljepunice, Gornja Obodnica – Gornji Dvor, ulica Tušanj do broja 87 i Sulejmana Aličića Sulje kod Robota. U završnoj fazi su i radovi na uređenju trotoara u Ulici 18. Hrvatske brigade, na potezu od Aide do Robota.

Paralelno s tim, privode se kraju aktivnosti na sistemima vodosnabdijevanja u naseljima Antići I i II, Kovačevo Selo, Trakilovići i Cviljevina, a u toku je i sanacija pješačke zone Korzo te javnog WC-a u Centralnom parku. Završeni su i radovi na sanaciji i utopljavanju objekata mjesnih zajednica u Mramoru, Ljubačama i Lipnici.

Grad Tuzla nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, s ciljem podizanja kvaliteta života građana.