Nedžida Sprečaković
Rebalans budžeta TK: Osigurana sredstva za vodosnabdijevanje

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Budžeta TK (rebalans budžeta) za 2025. godinu, kojim je ukupni iznos povećan na blizu 828 miliona što je za oko 10,6 miliona KM više u odnosu na važeći budžet.

Povećanje budžetskih prihoda od oko 5,4 miliona KM, kao i planirani primici od zaduživanja u iznosu od 15 miliona KM, omogućili su da se u rebalansu predvide sredstva za rješavanje problema vodosnabdijevanja u Živinicama i drugim lokalnim zajednicama na području kantona.

Ovim rebalansom izvršena je i preraspodjela sredstava s budžetskih pozicija na kojima su ostvarene uštede prema onima gdje je iskazana veća potreba, posebno kada je riječ o podršci građanima, obrtnicima i poduzetnicima.

Na rashodovnoj strani budžeta, najveće povećanje odnosi se na podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja je uvećana za 1.430.000 KM kroz subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Izmjenama budžeta planirano je i 160.000 KM za nabavku novog sanitetskog vozila za JP Međunarodni aerodrom Tuzla, čime će se dodatno unaprijediti nivo sigurnosti na aerodromu.

Uz rebalans budžeta, Vlada TK je Skupštini uputila i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, kao prateći dokument koji omogućava provedbu planiranih izmjena.

