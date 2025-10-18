Recite zbogom proširenim venama uz ovih deset kućnih metoda

Postoji više medicinskih tretmana za proširene vene, ali i brojni prirodni načini kojima se mogu ublažiti simptomi i poboljšati cirkulacija, navodi portal Ordinacija.hr

Ako imate problema s proširenim venama, uz pravilne navike i njegu kod kuće možete značajno olakšati stanje i smanjiti tegobe.

Redovno vježbajte

Tjelesna aktivnost poboljšava cirkulaciju krvi u nogama i pomaže da se krv ne zadržava u venama. Vježbanje također doprinosi snižavanju krvnog pritiska, što smanjuje rizik od razvoja proširenih vena.

Najbolje su aktivnosti s blagim opterećenjem, poput hodanja, plivanja, vožnje bicikla ili joge. Ove vježbe potiču rad mišića potkoljenice, a da pritom ne stvaraju preveliki pritisak na vene.

Kompresijske čarape

Kompresijske čarape dostupne su u svim apotekama i predstavljaju jednu od najjednostavnijih metoda za olakšanje simptoma. Lagani pritisak koji stvaraju pomaže mišićima i venama da efikasnije usmjeravaju krv prema srcu.

Istraživanja pokazuju da nošenje čarapa s blagim stezanjem može smanjiti bol i osjećaj težine u nogama nakon samo nekoliko dana upotrebe.

Birajte odjeću koja ne steže

Uska odjeća može ograničiti protok krvi, naročito u donjem dijelu tijela. Preporučuje se nošenje šire, udobne odjeće koja ne pritišće noge i struk. Također, zamjena visokih potpetica ravnim cipelama može pomoći u boljoj cirkulaciji i smanjenju pritiska na vene.

Podignite noge

Kad god imate priliku, podignite noge iznad nivoa srca. To pomaže da krv lakše teče nazad prema srcu i smanjuje pritisak u venama. Ova navika posebno je korisna ako dugo sjedite na poslu ili odmarate kod kuće.

Masaža

Lagano masiranje nogu može potaknuti bolju cirkulaciju i ublažiti osjećaj težine. Koristite prirodna ulja ili hidratantne kreme, ali izbjegavajte direktan pritisak na same vene, jer to može dodatno oštetiti osjetljivo tkivo.

Izbjegavajte dugo sjedenje i stajanje

Dugotrajno sjedenje ili stajanje usporava protok krvi i povećava rizik od oticanja. Ako morate dugo sjediti, povremeno ustanite i prošetajte ili promijenite položaj nogu. Izbjegavajte i sjedenje s prekriženim nogama, jer ono može dodatno otežati cirkulaciju.

Kontrolišite tjelesnu težinu

Prekomjerna težina povećava pritisak na vene i otežava protok krvi. Gubitak nekoliko kilograma može znatno smanjiti otok i bol u nogama te spriječiti daljnje širenje vena.

Smanjite unos soli

Previše soli u ishrani uzrokuje zadržavanje tečnosti u tijelu, što može povećati oticanje nogu. Umjesto toga, u ishranu uključite namirnice bogate kalijem, poput badema, leće, bijelog graha, krompira, lisnatog povrća, lososa i tune. Kalij pomaže tijelu da se oslobodi viška tečnosti i poboljša cirkulaciju.

Jedite hranu bogatu flavonoidima

Flavonoidi su biljni spojevi koji pomažu u jačanju zidova krvnih sudova, poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju pritisak u venama. Nalaze se u citrusima, jabukama, grožđu, trešnjama, luku, paprici, špinatu, brokuli, kakau i bijelom luku.

Biljni pripravci

Prirodni ekstrakti poput sjemenki grožđa (Vitis vinifera) i divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) poznati su po svom djelovanju na smanjenje otoka i bolova kod venske insuficijencije.

Međutim, osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi trebaju biti oprezne jer ovi pripravci mogu pojačati njihovo djelovanje i povećati rizik od krvarenja. Biljne ekstrakte treba razrijediti prije upotrebe i nikada ih ne nanositi direktno na kožu bez savjeta stručnjaka.

Medicinski tretmani proširenih vena

Za teže oblike proširenih vena postoje i medicinski tretmani:

Endotermalna ablacija – koristi toplinu za zatvaranje oštećenih vena.

Skleroterapija – injekcija posebne pjene koja uzrokuje da se vena zatvori i postepeno povuče.

Ambulantna flebektomija – uklanjanje vena kroz male rezove, uz minimalne ožiljke.

Laserski tretmani – svjetlosni impulsi zatvaraju vene i čine ih nevidljivima.

Endoskopska operacija – koristi se mala kamera za precizno uklanjanje dubokih vena.

Zaključak

Iako proširene vene nisu samo estetski problem, već i zdravstveni izazov, promjene u svakodnevnim navikama mogu znatno pomoći. Kombinacijom umjerene fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, odmora i njege nogu moguće je ublažiti simptome i spriječiti pogoršanje stanja.