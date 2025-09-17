Odbor za ustavna pitanja: Referendum u RS-u ne ugrožava vitalne interese

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske dostavio je Ustavnom sudu RS odgovore u vezi sa zahtjevom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS, koji je zatražio zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog planiranog referenduma u ovom entitetu.

Na današnjoj sjednici, održanoj bez prisustva predstavnika opozicije, Odbor je zaključio da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građanskoj inicijativi i referendumu, kao i Odluka o raspisivanju referenduma, ne ugrožavaju vitalne interese nijednog od konstitutivnih naroda.

Narodni poslanik SNSD-a i član Odbora Mladen Ilić izjavio je da je sve urađeno u skladu sa pravnim i zakonskim procedurama. „Ovo što rade Bošnjaci je čisto politikanstvo. I sami apelanti su rekli da im nije sporno pravo na referendum, već pojedina zakonska rješenja“, kazao je Ilić, dodajući da je uvjeren da će referendum biti održan 25. oktobra, kako je i planirano. Najavio je i da će sjednica NSRS o izboru komisije za sprovođenje referenduma biti održana za 15 dana.

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS saopštilo je 15. septembra da će u roku od mjesec dana donijeti meritorne odluke po zahtjevu Kluba Bošnjaka. Na toj sjednici Vijeće je raspravljalo o prihvatljivosti zahtjeva i utvrdilo da postoje uslovi za razmatranje suštine slučaja. Konačna odluka očekuje se najkasnije do 15. oktobra.

Podsjećamo, navedeni zakon i odluku Narodna skupština RS usvojila je 22. avgusta na 24. posebnoj sjednici. Zakonom je predviđeno da referendum može raspisati komisija koju imenuje NSRS, dok je odlukom definisano i referendumsko pitanje:

„Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?“

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa smatrajući da zakon i odluka zadiru u prava konstitutivnog bošnjačkog naroda.