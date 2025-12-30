Regionalne ceste u fokusu: Vlada TK dala saglasnost na planove Direkcije za 2026. godinu

Nedžida Sprečaković
Regionalne ceste u fokusu: Vlada TK dala saglasnost na planove Direkcije za 2026. godinu
Foto: Most Zelenika, izletište Zlača, općina Banovići

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na niz ključnih dokumenata koji se odnose na rad i finansiranje Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, čime su definisani pravci razvoja i ulaganja u regionalnu putnu infrastrukturu u narednom periodu.

Saglasnost je data na Plan rada Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kao i na Finansijski plan sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovim dokumentima utvrđeni su prioriteti u održavanju, rekonstrukciji i unapređenju regionalnih cesta, kao i finansijski okvir za njihovu realizaciju u srednjoročnom periodu.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta za 2026. godinu, kojim su obuhvaćeni planirani infrastrukturni zahvati s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže širom kantona.

Saglasnost je data i na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine, kojim se preciziraju aktivnosti redovnog i vanrednog održavanja, sanacije oštećenja i zaštite postojećih saobraćajnica.

Pored planskih dokumenata, Vlada TK je dala saglasnost i na Odluku Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o kreditnom zaduženju ove ustanove, čime se stvaraju dodatni finansijski preduslovi za realizaciju planiranih projekata u oblasti regionalnih cesta.

Ovim odlukama potvrđena je opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona da u narednom periodu nastavi ulaganja u modernizaciju putne infrastrukture, s ciljem poboljšanja saobraćajne povezanosti, sigurnosti učesnika u saobraćaju i ukupnog razvoja kantona.

