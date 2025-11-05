RK Sloboda otkazao utakmicu zbog tragičnog događaja u Tuzli

Rukometni klub Sloboda obavijestio je sportsku javnost, navijače i medije da je utakmica 6. kola Premijer lige BiH, u kojoj je večeras trebala igrati protiv ekipe RK Izviđač iz Ljubuškog, otkazana.

Novi termin odigravanja utakmice bit će naknadno utvrđen i objavljen.

Klub je u saopćenju izrazio suosjećanje prema porodicama stradalih i povrijeđenim sugrađanima te se zahvalio kolektivu RK Izviđač, službenim osobama i komesaru takmičenja Aleksandru Vrhovcu na iskazanom razumijevanju i porukama saučešća.