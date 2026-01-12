RK Sloboda sporazumno raskinuo saradnju s tri igrača

Rukometni klub Sloboda i igrači Tilen Grobelnik, Ante Dragičević i Džan Čeljo dogovorili su sporazumni prekid saradnje.

Iz kluba su naveli da je odluka donesena u korektnoj i profesionalnoj atmosferi, uz obostrano razumijevanje, te da su se strane razišle bez otvorenih pitanja. Tokom boravka u tuzlanskom klubu, pomenuti igrači dali su značajan doprinos ekipi, kako kroz nastupe na terenu, tako i kroz odnos prema dresu i obavezama koje nosi igranje za Slobodu.

U klupskom saopćenju upućene su riječi zahvalnosti za svaki postignuti i odbranjeni gol, zalaganje na utakmicama i treninzima, kao i profesionalan odnos prema crveno-crnim bojama. U Slobodi ističu da im je saradnja s Grobelnikom, Dragičevićem i Čeljom bila zadovoljstvo.

Na kraju, iz Rukometnog kluba Sloboda igračima su poželjeli mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijera, kako na sportskom, tako i na ličnom planu.