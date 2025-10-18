RK Sloboda sutra dočekuje Derventu u Mejdanu

RTV SLON
Foto: RK Sloboda

Rukometni klub Sloboda održao je konferenciju za medije povodom utakmice 4. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, u kojoj će u nedjelju, 19. oktobra, u 17:30 sati, u Maloj dvorani SKPC Mejdan ugostiti ekipu Dervente.

Predstavnicima medija obratili su se šef stručnog štaba Emir Suhonjić i igrač Tilen Grobelnik, najavljujući susret koji, kako su naglasili, ima veliki značaj za Tuzlake.

„Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv iskusne ekipe Dervente koja će sigurno tražiti priliku za osvajanje bodova. Naš cilj je da ispravimo greške iz prethodnih kola i iskoristimo našu brzinu i energiju. Ključ uspjeha bit će konstantnost u igri – moramo izbjeći padove i odigrati svih 60 minuta u istom ritmu. Igrači su spremni dati maksimum, a vjerujem da će nam podrška publike biti dodatni motiv“, izjavio je trener Suhonjić.

Optimizam je izrazio i Tilen Grobelnik, koji je naglasio da ekipa u utakmicu ulazi s jasnim ciljem.

„Dobro smo se pripremili i u meču protiv Zrinjskog pokazali da možemo igrati na visokom nivou. Derventa je neugodan rival koji zaslužuje respekt, ali vjerujem da ćemo borbenošću i koncentracijom doći do važna dva boda“, poručio je Grobelnik.

Iz kluba su pozvali sve navijače i ljubitelje rukometa da u nedjelju dođu u Mejdan i pruže podršku timu u borbi za novu pobjedu. Utakmica između RK Sloboda i RK Derventa igra se 19. oktobra s početkom u 17:30 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan.

