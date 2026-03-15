Rotacija u Predsjedništvu BiH: Bećirović preuzima funkciju predsjedavajućeg

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović od ponedjeljka, 16. marta 2026. godine, preuzet će funkciju predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u skladu s principom rotacije među članovima ove institucije.

Bećirović će ovu dužnost obavljati u narednih osam mjeseci, nakon čega će predsjedavanje ponovo biti rotirano između članova Predsjedništva BiH.

Rotacija na mjestu predsjedavajućeg provodi se u skladu s odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno da se predsjedavanje mijenja u određenim vremenskim intervalima.

Ova procedura definisana je i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH, objavljenim u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

Podsjećamo, funkciju predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine trenutno obnaša Željko Komšić.