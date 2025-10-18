Rukometaši BiH igraju dva prijateljska meča, Doborac objavio spisak igrača

Foto: FENA/ Rukometaši BiH

Selektor muške seniorske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac objavio je spisak igrača za predstojeće reprezentativno okupljanje koje će se održati u okviru EHF sedmice, od 26. oktobra do 2. novembra u Sarajevu.

Na spisku selektora Doborca nalaze se:

Bekir Čordalija (Kielce; Poljska), Berin Brkić (Bregenz Handball; Austrija), Aldin Alihodžić (Izviđač), Adi Mehmedćehajić (Slovan Ljubljana; Slovenija) Marijan Šaravanja (Zrinjski), Mislav Grgić (Nexe; Hrvatska),

Omer Mehmedović (RD Riko Ribnica; Slovenija), Elmas Avdić (Trimo Trebnje), Nikša Trivunović (Borac Banja Luka), Alen Hadžimuhamedović (Bietigheim, Njemačka), Milan Vukšić (PLER; Mađarska), Domagoj Alilović (Metaloplastika; Srbija), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister; Sjeverna Makedonija),

Faris Čolaković (Pfadi Winterthur; Švicarska), Marko Panić (Budai Farkasok; Mađarska), Edvin Dželilović (Izviđač), Luka Perić (Celje; Slovenija), Dragan Šoljić (Zrinjski), Adin Faljić (Zagreb; Hrvatska), Ermin Ombaša (Vogošća).

Tokom priprema, Zmajevi će odigrati dvije prijateljske utakmice – protiv Saudijske Arabije i Bahreina. Iz Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine saopšteno je da će tačni termini i detalji ovih mečeva biti objavljeni naknadno.

