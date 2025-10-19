Rukometaši Slobode dočekuju ekipu Dervente

U okviru 4. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, RK Sloboda će u Maloj dvorani SKPC Mejdan ugostiti ekipu Dervente.

„Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv iskusne ekipe Dervente koja će sigurno tražiti priliku za osvajanje bodova. Naš cilj je da ispravimo greške iz prethodnih kola i iskoristimo našu brzinu i energiju”, istakao je trener Suhonjić.

Iz kluba su pozvali sve navijače i ljubitelje rukometa da danas dođu u Mejdan i pruže podršku timu u borbi za novu pobjedu. Utakmica počinje u 17: 30 sati.