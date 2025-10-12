Rukometaši Slobode slavili protiv Goražda

Rukometaši Slobode upisali su prvu pobjedu u novoj sezoni Premijer lige BiH, savladavši sinoć u tuzlanskom Mejdanu ekipu Goražda rezultatom 36:35 u okviru 2. kola prvenstva.

U uzbudljivom i neizvjesnom meču od samog početka, obje ekipe su se smjenjivale u vodstvu, ali su Tuzlaci u finišu pokazali više koncentracije i slavili minimalnu, ali važnu pobjedu.

U redovima Slobode najefikasniji su bili Hajdarević i Barry sa po sedam pogodaka, dok su Zečević sa šest i Dragičević s pet (od čega dva iz sedmerca) dali važan doprinos trijumfu domaće ekipe. Kod gostiju su se istaknuli Parežanin sa sedam, te Rahman i Nikolić sa po šest pogodaka.

Ovim trijumfom Sloboda je upisala prve bodove u sezoni i najavila povratak na pobjedničke staze pred domaćom publikom, dok će Goražde priliku za popravni rezultat tražiti u narednom kolu.