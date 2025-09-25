Sutra počinje 8. Sajam ženskog poduzetništva „Zlatne ruke Gračanice“

Grad Gračanica u saradnji s udruženjima žena, Bosanskim kulturnim centrom, Vijećem mladih i obrazovnim ustanovama organizuje 8. Sajam ženskog poduzetništva „Zlatne ruke Gračanice“, koji će biti održan sutra, u petak 26. septembra 2025. godine, u centru grada.

Svečano otvorenje sajma planirano je u 10:00 sati, a događaj će okupiti brojne izlagače – udruženja žena, škole, dječije organizacije i druge partnere. Posjetioci će imati priliku vidjeti i kupiti različite proizvode, rukotvorine, tradicijske predmete i domaće specijalitete.

Sajam „Zlatne ruke Gračanice“ već godinama promoviše kreativnost, rad i stvaralaštvo žena, te predstavlja važnu platformu za podršku poduzetništvu i lokalnoj zajednici.