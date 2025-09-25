Sutra počinje 8. Sajam ženskog poduzetništva „Zlatne ruke Gračanice“

Ali Huremović
Sutra počinje 8. Sajam ženskog poduzetništva „Zlatne ruke Gračanice“

Grad Gračanica u saradnji s udruženjima žena, Bosanskim kulturnim centrom, Vijećem mladih i obrazovnim ustanovama organizuje 8. Sajam ženskog poduzetništva „Zlatne ruke Gračanice“, koji će biti održan sutra, u petak 26. septembra 2025. godine, u centru grada.

Svečano otvorenje sajma planirano je u 10:00 sati, a događaj će okupiti brojne izlagače – udruženja žena, škole, dječije organizacije i druge partnere. Posjetioci će imati priliku vidjeti i kupiti različite proizvode, rukotvorine, tradicijske predmete i domaće specijalitete.

Sajam „Zlatne ruke Gračanice“ već godinama promoviše kreativnost, rad i stvaralaštvo žena, te predstavlja važnu platformu za podršku poduzetništvu i lokalnoj zajednici.

pročitajte i ovo

BiH

Više od 1.500 učesnika na „Kiss The Future AI Summit 2025“ u Sarajevu

Istaknuto

Grad Tuzla i partneri iz regije u zajedničkom projektu energetske efikasnosti

BiH

Predstavnički dom FBiH raspravlja o otpisu kamata i Amber Alert sistemu

Vijesti

Idući petak stiže pomoć penzionerima u TK

Istaknuto

Grad Tuzla ostvario saradnju s IDDEEA-om na uvođenju elektronskog potpisa

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]