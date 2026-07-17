Salih Hidanović u pritvoru zbog pokušaja ubistva u Solini

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Salihu Hidanoviću, osumnjičenom za pokušaj ubistva žene u tuzlanskom naselju Solina.

Prema navodima iz sudskog saopćenja, Hidanović se sumnjiči da je 14. jula 2026. godine, u popodnevnim satima i u alkoholisanom stanju, nakon kraćeg verbalnog sukoba napao komšinicu M.H.

Osumnjičeni je, kako se navodi, kuhinjskim nožem ženi nanio reznu povredu u predjelu lica, potom je oborio na tlo i, držeći joj nož pod vratom, prijetio da će je usmrtiti. Daljnji napad spriječili su građani koji su se nalazili u blizini.

Pritvor je određen zbog bojazni da bi osumnjičeni, ukoliko bi bio pušten na slobodu, mogao dovršiti pokušano krivično djelo, ponoviti ga ili počiniti djelo kojim je prijetio.