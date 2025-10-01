Sanacija putne infrastrukture u Tuzli na više lokacija

Ali Huremović
Sanacija putne infrastrukture u Tuzli na više lokacija

Grad Tuzla, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, nastavlja sa radovima na poboljšanju putne infrastrukture u više mjesnih zajednica.

Prema informacijama iz Službe, trenutno se provode radovi na sljedećim lokacijama:

  • u ulici Sulejmana Aličića Sulje, MZ Solana,

  • u ulici Alije Ibrića od broja 58 do broja 140, MZ Solana,

  • na putu u naselju Gornji Čaklovići, prije tunela desno, MZ Simin Han,

  • na putu u naselju Roginac, MZ Gornja Tuzla,

  • u ulici Uzeira Mehičića – naselje Hrastik, MZ Gornja Tuzla,

  • u ulici Bosne Srebrene, kod Hemijske škole, MZ Jala,

  • u naselju Kula, MZ Kula,

  • te u naselju Breze do broja 90, MZ Kiseljak.

Novi radovi uskoro

U narednom periodu planiran je i početak radova na dodatnim lokacijama: u naselju Vršani (MZ Slavinovići), naselju Ajvatovac (MZ Gornja Tuzla) te u naselju Osoje (MZ Dragunja).

Iz Gradske uprave pozivaju građane na strpljenje i zahvaljuju se na podršci i saradnji tokom izvođenja radova, naglašavajući da će sanacije značajno doprinijeti sigurnosti i boljoj povezanosti mjesnih zajednica.

