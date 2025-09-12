Saobraćajna nesreća u Špionici: Saobraćaj se odvija naizmjenično

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Špionica, na magistralnom putu Srebrenik–Orašje, vozila se trenutno propuštaju usporeno, naizmjeničnim režimom.

Saobraćaj je pojačan i na većini drugih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Posebno se izdvajaju dionice Bradina–Mostar i Kaonik–Vitez–Travnik, gdje je primjetna veća frekvencija vozila.

Apel vozačima

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, pridržavanje saobraćajnih propisa, korištenje sigurnosnog pojasa i držanje propisanog odstojanja. Poseban apel upućen je vozačima teretnih vozila da, kada iza sebe primijete duge kolone, nakratko se isključe iz saobraćaja kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Radovi na putevima

U toku su radovi na više dionica:

most na magistralnom putu Konjic–Jablanica (blizina tunela Crnaja) i dionica Semizovac–Olovo, gdje su postavljeni semafori i saobraća se naizmjenično,

autoput A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, gdje se zbog izgradnje bukobrana vozi preticajnom trakom,

magistralni put Jablanica–Prozor (naselja Duge i Mirci),

putni pravci Jajce–Crna Rijeka i Gacko–Foča (Sastavci).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

Gužve na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Šepak bilježe se duge kolone na ulazu u BiH. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na GP Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona, a teretna vozila se preusmjeravaju na GP Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretni saobraćaj na Šepku dozvoljen je od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok je vikendom moguć prelazak u noćnim terminima od 22 do 6 sati.