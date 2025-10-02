Savez logoraša uputio zahtjev Vladi FBiH

Savez logoraša Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev za hitan sastanak s premijerom Federacije Nerminom Nikšićem i resornim ministrima, tražeći konkretne korake u donošenju zakona o pravima logoraša i žrtava ratne torture. Kako navode, više od 100.000 preživjelih logora i dalje živi na marginama društva zbog nepostojanja zakonskog rješenja kojim bi njihov status bio regulisan.

Na sjednici Upravnog odbora Saveza konstatovano je da su logoraši jedna od najbrojnijih kategorija proisteklih iz rata, a da su i nakon tri decenije suočeni s ignorisanjem institucija. Podsjećaju da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije još u julu 2023. zadužio Vladu i Ministarstvo pravde da u roku od šest mjeseci pripreme nacrt zakona. Umjesto toga, formirana je radna grupa koja, prema riječima predsjednika Saveza Seida Omerovića, do danas nije napravila ništa.

„Danas smo dalje od zakonskog rješenja nego ikada ranije. Godinama smo svjedoci potpunog ignorisanja i nezainteresiranosti vlasti“, poručio je Omerović, ističući doprinos logoraša u dokazivanju istine kroz svjedočenja na domaćim i međunarodnim sudovima, učešće na konferencijama, te kroz očuvanje kulture sjećanja i obilježavanje mjesta zločina.

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kaže da njegovo ministarstvo podržava rješavanje ovog pitanja, ali smatra da ključnu ulogu mora preuzeti Ministarstvo pravde. „Mi smo imenovali člana radne grupe, ali proces vodi interresorna komisija Vlade. Najbolje bi bilo da se pitanje usmjeri prema Vladi“, izjavio je Delić. Dodao je kako bi zakon bilo najpodesnije usvojiti na državnom nivou, ali zbog političkih blokada to ostaje u entitetskoj nadležnosti.

Premijer Nikšić, ministar pravde Vedran Škobić i ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić nisu odgovorili na upite novinara.

Bosna i Hercegovina i dalje nema državni zakon o žrtvama torture. Republika Srpska je 2018. usvojila entitetski zakon, čija je implementacija naišla na nezadovoljstvo logoraša. Neusvajanje državnog zakona znači i da ne postoje zvanični podaci o broju logora i zatočenih. Savez logoraša BiH procjenjuje da je tokom rata postojalo 657 logora kroz koje je prošlo oko 200.000 ljudi.