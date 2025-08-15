Savjeti i mjere opreza: Ove hronične bolesti naglo se pogoršavaju sa porastom temperature

Nedžida Sprečaković
Ove hronične bolesti naglo se pogoršavaju sa porastom temperature

Toplotni val ponovo je zahvatio našu regiju i trajaće narednih dana, a visoke temperature posebno su opasne za osobe koje imaju hronične bolesti. Stručnjaci upozoravaju da vrućina može izazvati naglo pogoršanje simptoma i dovesti do ozbiljnih komplikacija, čak i ako je bolest pod kontrolom.

Osim redovne zaštite od sunca kremom sa visokim zaštitnim faktorom, nošenja šešira i sunčanih naočara, dovoljnog unosa vode i boravka u rashlađenim prostorima, osobe sa hroničnim bolestima trebaju biti posebno oprezne tokom najtoplijeg dijela dana.

Ljekari naglašavaju da tijelo prirodno pokušava održati istu temperaturu, a jedan od glavnih načina je znojenje. Ljeti se više znojimo i lakše gubimo tečnost, što može dovesti do dehidracije i pogoršanja postojećih zdravstvenih problema.

Bolesti srca

Kod svih stanja koja utiču na rad srca, vrućina i dehidracija povećavaju opterećenje krvotoka i srčanog mišića, što može uzrokovati ozbiljne komplikacije. Osobe koje koriste diuretike ili lijekove za regulaciju krvnog pritiska i srčanu insuficijenciju trebaju dodatno paziti na unos tečnosti i izbjegavati fizički napor na suncu.

Problemi sa plućima

Visoka temperatura može ubrzati disanje i otežati rad pluća, što predstavlja rizik za osobe sa HOBP-om, astmom, emfizemom i drugim hroničnim oboljenjima pluća. Vlažnost i smog ljeti dodatno pogoršavaju stanje, pa je preporučljivo izbjegavati boravak napolju tokom najtoplijeg dijela dana.

Glavobolje i migrene

Dehidracija je čest uzrok glavobolja, a kod onih sklonih migrenama simptomi su izraženiji ljeti. Preporučuje se unos dovoljne količine tečnosti, boravak u hladu i nošenje zaštite od sunca.

Dijabetes

Vrućina i gubitak tečnosti kod dijabetičara mogu uzrokovati nagle promjene nivoa šećera u krvi. Stručnjaci savjetuju češće mjerenje glukoze i prilagođavanje terapije po potrebi.

Problemi sa kožom

Sunčevi zraci mogu pogoršati stanja poput rozacee, dok toplota i znojenje mogu izazvati akne ili iritaciju. Preporučuje se redovna upotreba zaštitne kreme i hidratacija kože.

Autoimune bolesti

Kod autoimunih oboljenja visoka temperatura može pogoršati simptome umora, bolova u zglobovima i neuroloških tegoba. Potrebno je izbjegavati izlaganje direktnom suncu, nositi zaštitnu odjeću i koristiti kreme sa mineralnim filterima.

Preporuke ljekara

U vrijeme toplotnog vala potrebno je piti dovoljno vode, jesti svježe voće i povrće te koristiti napitke sa elektrolitima. Zaštita od UV zraka je ključna – nosite šešire, naočare i odjeću svijetlih boja, a zaštitnu kremu nanosite redovno.

