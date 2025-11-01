SDP traži hitnu sjednicu Skupštine TK zbog slučaja seksualnog zlostavljanja djevojčica u Tuzli

Klub poslanika SDP BiH u Skupštini Tuzlanskog kantona uputio je zahtjev za sazivanje hitne sjednice Skupštine TK povodom slučaja seksualnog iskorištavanja djevojčica smještenih u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

U obrazloženju zahtjeva ističu da ovaj događaj pokazuje ozbiljne propuste u radu resornih institucija, prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova TK i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, na čijem su čelu, kako navode, kadrovi SDA, kao i rukovodstva Doma za djecu bez roditeljskog staranja, u kojem su kadrovi DFa.

„Sistem zaštite djece je zakazao, a odgovornost se mora jasno utvrditi“, navodi se u zahtjevu SDP-a.

Na sjednici, Klub SDP-a traži:

detaljne informacije o propustima u radu navedenih institucija,

izvještaje premijera TK Irfana Halilagića i nadležnih ministarstava,

te utvrđivanje individualne i institucionalne odgovornosti.

„Insistiramo na istrazi koja mora razotkriti cijelu mrežu umiješanih, nijedan počinilac ne smije ostati nekažnjen“, poručeno je u saopštenju Kluba SDP-a.

U zahtjevu su se osvrnuli i na političku odgovornost nosilaca funkcija u Vladi TK, naglasivši:

„Da visokopozicionirani kadrovi SDA/DF u Vladi TK imaju političku odgovornost, razmatrale bi se i njihove moralne ostavke s funkcije – po uzoru na zemlje u okruženju.“

Iz SDP-a poručuju da ovo nije pitanje političkih podjela, već nadstranačka borba protiv zla i zajednički test sposobnosti društva da zaštiti najranjivije.

„Ovo nije pitanje stranačkih podjela, nego nadstranačka borba protiv zla i zajednički test naše sposobnosti da zaštitimo najranjivije“, navedeno je.

Na kraju, Klub SDP-a TK uputio je podršku istražnim organima.

„Dajemo punu podršku Upravi policije i Tužilaštvu TK koji su, uprkos teškim okolnostima i političkim pritiscima, pokazali profesionalnost i hrabrost u rasvjetljavanju ovog zločina“, poručili su iz SDP-a.