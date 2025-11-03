Klub poslanika SDP BiH u Skupštini Tuzlanskog kantona podnio je danas zahtjev za održavanje hitne sjednice Skupštine TK.

Kao jedina tačka dnevnog reda predložena je informacija o slučaju seksualnog iskorištavanja djevojčica smještenih u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u koji su, prema navodima, umiješani pojedini policijski službenici, profesori i druga lica.

Iz Kluba SDP-a navode da je javnost duboko uznemirena ovim slučajem te da je nužno osigurati punu institucionalnu transparentnost i odgovornost svih uključenih.

„Smatramo da Skupština TK mora hitno reagovati i insistirati na identifikaciji svih učesnika u mreži ovog monstruoznog zločina“, poručili su iz SDP-a.