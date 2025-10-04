Sezona virusa: Ojačajte svoj imunitet pomoću ovih savjeta

Jesen mnogi smatraju najljepšim dijelom godine, jer priroda prelazi u tople zlatne i crvene tonove, a svjež jesenski zrak donosi osjećaj vedrine. Ipak, upravo tada počinje sezona respiratornih virusa, pa ljekari upozoravaju da je ovo idealan trenutak da se ojača imunitet. Potpuna zaštita od prehlade i gripe nije moguća, ali nekoliko jednostavnih navika može znatno smanjiti rizik od obolijevanja.

Zašto je jesen rizičan period?

Kako objašnjava dr. Michael Richardson, specijalista porodične medicine, hladnije vrijeme, češća okupljanja u zatvorenim prostorima i putovanja povodom praznika pogoduju širenju infekcija. Tome se dodaju i sezonske alergije na polen i ambroziju koje dodatno opterećuju organizam. Kada se tome pridruži iscrpljenost i stres, imunitet postaje ranjiv upravo onda kada je najpotrebniji.

Snaga ishrane

Voće, povrće, cjelovite žitarice, zdrave masti i nemasni proteini predstavljaju osnovu snažnog imuniteta. Vitamini C i D, cink i antioksidansi posebno podržavaju rad imunoloških ćelija. Stručnjaci naglašavaju da raznovrsna ishrana ima prednost nad suplementima.

Voda umjesto alkohola

Dovoljna hidracija pomaže cirkulaciji i omogućava da imunološke ćelije stignu gdje su potrebne. Najbolji izbor je voda, dok alkohol može oslabiti sposobnost tijela da se bori s infekcijama.

San jača otpornost

Dok spavamo, tijelo proizvodi zaštitne proteine – citokine, koji pomažu borbi protiv infekcija. Preporuka je da pred spavanje isključimo telefone i ekrane, kako bismo omogućili kvalitetniji odmor.

Stres kao neprijatelj imuniteta

Hronični stres povećava nivo kortizola, što potiskuje imunološki sistem. Kratke pauze u toku dana, vježbe disanja ili meditacija mogu značajno pomoći organizmu da povrati ravnotežu.

Pokret kao lijek

Brojna istraživanja pokazuju da fizička aktivnost pomaže tijelu u odbrani od infekcija. Preporučuje se najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično, dovoljno da ubrza rad srca, ali da i dalje možete voditi razgovor.

Kada ste bolesni – usporite

Iako mnogi nastavljaju s poslom i obavezama i kada se ne osjećaju dobro, ljekari upozoravaju da je odmor tada ključan. Kratko povlačenje i odmaranje pomažu bržem oporavku i povratku svakodnevnim aktivnostima.