Simbol historije i duhovnosti: U Gradačcu svečano otvorena obnovljena Sviračka džamija

U Gradačcu je danas, u prisustvu više hiljada vjernika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, svečano otvorena obnovljena Sviračka džamija, najstarija sačuvana građevina u ovom gradu. Ključeve džamije je preuzeo i svečano otvorio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, Husein-ef. Kavazović, poručivši da „ne smijemo dozvoliti da zaborav prekrije naše korijene i našu historiju“.

– „Oni koji su obnovili ovu džamiju pokazali su zahvalnost Bogu i ljubav prema Bosni. Mi se ne možemo odreći nijedne džamije, ni jednog nišana, ni tariha, jer to smo mi“, kazao je reisu-l-ulema Kavazović, podsjetivši i na važnu historijsku ulogu Husein-kapetana Gradaščevića.



Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović i glavni imam Nusret-ef. Kujraković istakli su da će obnovljena džamija biti duhovni temelj i mjesto okupljanja vjernika ovog kraja.

Predsjednik Džematskog odbora Jakub Džinić zahvalio je svim donatorima i podsjetio da su inicijalna sredstva za obnovu, u iznosu od 100.000 KM, obezbijeđena uz podršku bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića, dok je ukupna vrijednost projekta blizu milion konvertibilnih maraka.

Radovi na potpunoj rekonstrukciji počeli su u februaru prošle godine, a planirano je da se u suterenu džamije otvori Muzej Sjeveroistočne Bosne. Sviračka džamija, zadužbina porodice Gradaščević, sagrađena je oko 1799. godine, a zajedno s Kapetanovom džamijom Husejnijom činit će jedinstven kompleks od izuzetnog kulturno-historijskog značaja za cijeli kraj.

Obnovu su podržali Grad Gradačac i Vlada Tuzlanskog kantona, a projekt se već naziva jednim od najvažnijih kulturnih i vjerskih poduhvata u posljednjih nekoliko godina na sjeveroistoku BiH.