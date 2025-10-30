SIPA i hrvatska policija u velikoj akciji protiv krijumčara ljudi

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji s pripadnicima više policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, danas provode opsežnu operativnu akciju kodnog naziva „Istok Swot“.

Akcija se sprovodi pod nadzorom Tužilaštva BiH i Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, u saradnji s MUP-om Unsko-sanskog kantona, Graničnom policijom BiH, Federalnom upravom policije, MUP-om Kantona Sarajevo, Službom za poslove sa strancima BiH i uz podršku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. U operaciji učestvuju i policijski službenici MUP-a Republike Hrvatske, u okviru zajedničkog međunarodnog operativnog tima OTF Zebra.

Operacija se realizuje na području Velike Kladuše i Sisačko-moslavačke županije u Hrvatskoj, a usmjerena je na razbijanje afganistanskih organizovanih kriminalnih grupa koje su djelovale u pograničnom pojasu između dvije zemlje. Sumnjiče se za više krivičnih djela, među kojima su organizovanje grupe za krijumčarenje migranata, krijumčarenje ljudi, organizovani kriminal, otmica, iznuda te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

U operaciji „Istok Swot“ angažovano je više od 300 policijskih službenika, koji istovremeno provode koordinisane aktivnosti na području Velike Kladuše, kao i u graničnim zonama Gradina, Grljevac, Zborište i Stabandža.

Više informacija o rezultatima akcije biće poznato tokom dana.