SIPA i hrvatska policija u velikoj akciji protiv krijumčara ljudi

Ali Huremović
SIPA i hrvatska policija u velikoj akciji protiv krijumčara ljudi
Foto: SIPA (Ilustracija)

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji s pripadnicima više policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, danas provode opsežnu operativnu akciju kodnog naziva „Istok Swot“.

Akcija se sprovodi pod nadzorom Tužilaštva BiH i Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, u saradnji s MUP-om Unsko-sanskog kantona, Graničnom policijom BiH, Federalnom upravom policije, MUP-om Kantona Sarajevo, Službom za poslove sa strancima BiH i uz podršku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. U operaciji učestvuju i policijski službenici MUP-a Republike Hrvatske, u okviru zajedničkog međunarodnog operativnog tima OTF Zebra.

Operacija se realizuje na području Velike Kladuše i Sisačko-moslavačke županije u Hrvatskoj, a usmjerena je na razbijanje afganistanskih organizovanih kriminalnih grupa koje su djelovale u pograničnom pojasu između dvije zemlje. Sumnjiče se za više krivičnih djela, među kojima su organizovanje grupe za krijumčarenje migranata, krijumčarenje ljudi, organizovani kriminal, otmica, iznuda te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

U operaciji „Istok Swot“ angažovano je više od 300 policijskih službenika, koji istovremeno provode koordinisane aktivnosti na području Velike Kladuše, kao i u graničnim zonama Gradina, Grljevac, Zborište i Stabandža.

Više informacija o rezultatima akcije biće poznato tokom dana.

pročitajte i ovo

Vijesti

U akciji SIPA-e slobode lišene četiri osobe

Vijesti

Pretresi SIPA-e zbog sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi

BiH

EPPO optužio bh. zvaničnike zbog korupcije u projektu izgradnje autoputa

BiH

Operativna akcija SIPA-e: Tri osobe lišene slobode zbog izazivanja mržnje

Vijesti

Krivična prijava protiv državnih ministara i članova Predsjedništva BiH

BiH

Sindikati SIPA-e i Službe za strance uputili otvoreno pismo Borjani Krišto

Vijesti

U toku isplata novčanih naknada borcima u TK

Vijesti

Kad se male ruke slože: Učenici Elektrotehničke škole uredili školsko dvorište

BiH

Radnici „Ginexa“ obustavili rad: Traže poštivanje dogovora o povećanju satnice

Vijesti

Vijeće nacionalnih manjina BiH održat će sastanke s ekspertima Vijeća Evrope

Istaknuto

Trgovina ljudima u Tuzlanskom kantonu – bolan podsjetnik na jučerašnju akciju

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]